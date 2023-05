Mãe acoberta ‘namoro’ da filha de 11 anos ao receber agrados, diz polícia

Prisões foram comunicadas pela Polícia Civil no início da noite desta terça-feira (2/5) – (foto: PCMG/Divulgação).

Conforme apurado pela Polícia Civil, a vítima era reconhecida como ”namorada” do homem. Ele e a mãe da criança foram presos em Ferros, região Central de Minas.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (2/5) que um homem de 52 anos foi preso por estupro de vulnerável no município de Ferros, na região Central de Minas Gerais. Ele é investigado por manter um “relacionamento” com uma menina de 11 anos mediante consentimento da própria mãe da criança, de 39 anos, que também foi presa.

Conforme apurado pela Polícia Civil, a vítima era reconhecida como “namorada” do homem. “As conversas mantidas entre o suspeito e a mãe da criança dão conta de que a mulher sabia do envolvimento do homem com a filha, além de cobrar dele bebidas, comidas e outros agrados com o intuito de encobrir a situação e evitar que o pai da menina soubesse do ocorrido”, explica a PCMG em comunicado emitido no início da noite.

As autoridades policiais ainda destacam a necessidade de atuação enérgica do Estado no caso, pois “a criança poder sofrer represálias por parte do autor imediato das agressões sexuais e da mãe”, que, conforme a polícia, foi “omissa quanto aos seus deveres normativos”.

Logo, a Polícia Civil mineira pontua que a mãe também praticou o “crime de estupro de vulnerável por omissão imprópria”, além de ter tirado proveito da situação ao “ganhar presentes” do investigado.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 03/05/2023/11:08:43

