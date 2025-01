Descubra todos os feriados nacionais e pontos facultativos de 2025

(Foto: Reprodução) – Grupo de amigos na praia – Créditos: depositphotos.com / NatashaFedorova

O calendário de 2025 trará diversas oportunidades de descanso para os brasileiros, com um total de dez feriados nacionais e oito pontos facultativos. Esta lista é divulgada pelo governo federal, principalmente devido ao seu impacto no funcionamento dos órgãos públicos. Serviços essenciais, entretanto, devem manter sua operação regular apesar das pausas propostas.

No ano de 2025, os feriados estão espalhados ao longo do ano, proporcionando momentos de repouso em diferentes meses. Alguns desses dias especiais podem resultar em feriados prolongados, dependendo de sua localização durante a semana.

Quais são os feriados e pontos facultativos em 2025?

A seguir, serão detalhados os feriados nacionais e os pontos facultativos para o ano de 2025:

Janeiro: 1º de janeiro, Confraternização Universal (quarta-feira) – Feriado Nacional

Março:

3 de março, Carnaval (segunda-feira) – Ponto Facultativo

4 de março, Carnaval (terça-feira) – Ponto Facultativo

5 de março, Quarta-Feira de Cinzas (até as 14h) – Ponto Facultativo

Abril:

18 de abril, Paixão de Cristo (sexta-feira) – Feriado Nacional

21 de abril, Tiradentes (segunda-feira) – Feriado Nacional

Maio: 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (quinta-feira) – Feriado Nacional

Junho:

19 de junho, Corpus Christi (quinta-feira) – Ponto Facultativo

20 de junho (sexta-feira) – Ponto Facultativo

Setembro: 7 de setembro, Independência do Brasil (domingo) – Feriado Nacional

Outubro:

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (sexta-feira) – Feriado Nacional

28 de outubro, Dia do Servidor Público (segunda-feira) – Ponto Facultativo

Novembro:

2 de novembro, Finados (domingo) – Feriado Nacional

15 de novembro, Proclamação da República (sábado) – Feriado Nacional

20 de novembro, Consciência Negra (quinta-feira) – Feriado Nacional

Dezembro:

24 de dezembro, Véspera do Natal (após as 13h) – Ponto Facultativo

25 de dezembro, Natal (quinta-feira) – Feriado Nacional

31 de dezembro, Véspera do Ano Novo (após as 13h) – Ponto Facultativo

Como os feriados podem impactar a rotina em 2025?

O ano de 2025 apresenta algumas curiosidades no que toca à distribuição dos feriados. Dos dez feriados nacionais, apenas três serão celebrados em fins de semana (dois aos domingos e um no sábado), enquanto outros proporcionam a chance de prolongar as folgas caindo em segundas ou sextas-feiras. Essa configuração pode ser particularmente vantajosa para aqueles que gostam de planejar viagens curtas ou visitas a parentes em outras cidades.

Ainda assim, é importante ter em mente que além dos feriados nacionais, estados e municípios possuem datas comemorativas próprias que também podem gerar mais dias de descanso.

Quais são as implicações dos pontos facultativos?

Ao contrário dos feriados nacionais, os pontos facultativos podem ou não ser adotados integralmente por todas as instituições, principalmente as privadas. Isso significa que para muitos brasileiros, esses dias não representarão descanso obrigatório. Apesar disso, algumas empresas e órgãos públicos utilizam esses dias para reorganizar escalas e permitir que seus funcionários tenham folgas adicionais ao longo do ano.

Dessa maneira, os pontos facultativos são uma opção de flexibilização, permitindo que organizações decidam se mantêm ou não suas atividades normais, respeitando, claro, as determinações de acordos coletivos de trabalho e legislações específicas regionais.

