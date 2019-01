Desembargador Roberto Gonçalves de Moura assume a presidência do TRE do Pará

(Foto:Reprodução internet)_ Na próxima sexta-feira (25), o Tribunal Regional Eleitoral do Pará dará posse ao novo presidente, Desembargador Roberto Moura que deve ficar à frente do Egrégio Tribunal durante o biênio 2019/2020. Assumirá como Vice-Presidente e Corregedora, a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Roberto Gonçalves de Moura, de 63 anos, iniciou no serviço público como Auxiliar de Escritório da TELEPARÁ, admitido por concurso público em 1977. Ao longo de sua carreia atuou como Escrivão e Delegado de Polícia da Secretária de Estado de Segurança Pública/PA e Promotor de Justiça.

Ingressou no Poder Judiciário do Estado do Pará em 1989, atuando como titular nas Comarcas de Xinguara, Altamira, Capanema e nas seguintes Comarcas da Capital: 4ª Vara Penal; 1ª Vara Penal; 4ª Vara Cível; 8ª Vara de Execução Pena e 8ª Vara de Família.

Roberto Moura atuou ainda no Juizado Especial Cível da UNAMA, Relator da 2ª Turma Recursal, Juiz Corregedor perante a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, Juiz Eleitoral, entre outros.

A cerimônia de posse será realizada no Plenário Antonio Koury, no prédio sede do TRE, localizado na Rua João Diogo, 288 – Campina, a partir das 18h.

(Com informações do TRE)

