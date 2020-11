Desfalcado e com um a menos, Palmeiras sofre gol nos acréscimos e perde do lanterna Goiás

Após enfileirar quatro vitórias consecutivas, o Palmeiras teve sua série de triunfos pelo Campeonato Brasileiro interrompida na noite deste sábado. No Estádio da Serrinha, com uma série de desfalques e Mayke expulso ainda no primeiro tempo, o time palestrino sofreu um gol nos acréscimos e perdeu por 1 a 0 do Goiás.

Com 34 pontos, o Palmeiras permanece na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Goiás, ainda em situação delicada, é o último colocado com 15 pontos, nove a menos que o Atlético-GO, primeiro time fora da zona de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras volta a campo para enfrentar o Delfin às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, como visitante. O Goiás, por sua vez, pega o Fortaleza às 20 horas de quinta, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão.

O Jogo – O Palmeiras assustou no Estádio da Serrinha ainda nos primeiros segundos da partida. Em jogada pela direita, Luiz Adriano bateu para defesa de Tadeu. No rebote, o centroavante mandou para o gol novamente e o goleiro do Goiás espalmou para escanteio.

Na metade da etapa inicial, Luiz Adriano sentiu a coxa esquerda em uma arrancada e acabou substituído pelo estreante Fabrício. A situação do Palmeiras ficou ainda pior aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Mayke entrou de sola no tornozelo de Taylon e acabou expulso com a ajuda do VAR.

Pouco depois, com o Goiás em vantagem numérica, Keko desceu pela esquerda e cruzou para Shaylon, de virada, perder a melhor chance da partida. O time da casa ainda levou perigo em finalização de Keko pela esquerda, defendida pelo goleiro Weverton.

No final do primeiro tempo, para recompor sua equipe após a expulsão, Abel Ferreira trocou Marcelinho e Lucas Lima por Gabriel Menino e Lucas Esteves. Na etapa complementar, mais recuado e compacto, o Palmeiras passou a defender com uma linha de cinco.

Mesmo com um a mais em campo, o Goiás sofria para construir oportunidades de gol. Na primeira chegada consistente do time da casa no segundo tempo, Jefferson recebeu de Keko pela esquerda e cruzou. Fernandão completou de cabeça e viu a bola sair à direita do gol de Weverton.

O Goiás conseguiu marcar o gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo. Miguel Figueira recebeu pela esquerda, carregou para o meio e arriscou de fora da área para marcar um golaço. Pouco depois, em rebote de Tadeu, Luan ainda quase empatou para o Palmeiras.

