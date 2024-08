Detentos conseguiram fugir de presídio após quebrar parede; grupo é considerado de alta periculosidade

Detentos que escaparam do presídio/Foto: ContilNet

O preso encontrado morto na cela foi identificado como Hanoi Llorca Redondo, de 47 anos, que cumpria pena no Pavihão B da URP.

Os detentos conseguiram fugiram após quebrar uma parede que dá acesso à área do banho de sol, é o que diz o Iapen. “Os policiais penais perceberam a fuga, nesta manhã, durante ronda de rotina”, destacou na nota.

O preso encontrado morto na cela foi identificado como Hanoi Llorca Redondo, de 47 anos, que cumpria pena no Pavihão B da URP.

“Os demais detentos que compartilhavam a cela avisaram os policiais penais de plantão, que acionaram o Samu, que, ao chegar, só pode constatar o óbito. O corpo do detento foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). As causas da morte serão confirmadas somente após perícia”, continua.

Quanto à fuga, no momento a Polícia Penal e as demais forças da Segurança seguem em busca dos fugitivos, abaixo listados.

1 – Felipe Albuquerque de Almeida;

2 – Klyciomar Rocha Pereira;

3 – Maxleone de Aguiar Silva;

4 – Matheus Oliveira do Nascimento;

5 – Osvaldo Silva Vieira;

6 – Valdimiro das Chagas Conceição de Oliveira.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a fuga de seis detentos, nesta quinta-feira, 8, da cela 20 do Pavilhão A, da Unidade de Recolhimento Provisório (URP) do Complexo Penitenciário de Rio Branco. Os detentos fugiram após quebrar uma parede que dá acesso à área do banho de sol. Os policiais penais perceberam a fuga, nesta manhã, durante ronda de rotina. O Iapen informa, ainda, que nesta quinta-feira o detento Hanoi Llorca Redondo, de 47 anos, que cumpria pena no Pavihão B da URP, foi a óbito, depois de passar mal. Os demais detentos que compartilhavam a cela avisaram os policiais penais de plantão, que acionaram o Samu, que, ao chegar, só pode constatar o óbito. O corpo do detento foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). As causas da morte serão confirmadas somente após perícia. Quanto à fuga, no momento a Polícia Penal e as demais forças da Segurança seguem em busca dos fugitivos, abaixo listados. 1 – Felipe Albuquerque de Almeida; 2 – Klyciomar Rocha Pereira; 3 – Maxleone de Aguiar Silva; 4 – Matheus Oliveira do Nascimento; 5 – Osvaldo Silva Vieira; 6 – Valdimiro das Chagas Conceição de Oliveira. Marcos Frank Silva – Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre

Fonte: Contilnet Notícias e Publicado por Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/13:19:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...