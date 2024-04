Dezenove funcionários de frigorífico da JBS passam mal após vazamento de amônia no Pará

Funcionários passam mal após vazamento de amônia em frigorífico da JBS em Marabá, no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Caso foi na indústria da multinacional localizada em Marabá, no sudeste do estado. Gestante está entre as pessoas que foram levadas a hospital.

Ao menos 19 funcionários da empresa JBS passaram mal em Marabá, no sudeste do Pará, após vazamento de amônia no frigorífico da empresa, nesta segunda-feira (22).

São oito homens e onze mulheres, incluindo uma gestante de seis semanas, de acordo com a prefeitura municipal.

Segundo a Secretaria de Saúde do municípios, as pessoas deram entrada no Hospital Municipal de Marabá (HMM), por conta do vazamento de gás amônia no frigorífico JBS.

As pessoas que passaram mal foram medicadas e deixadas em observação, com quadro considerado leve.

Outro caso de vazamento já tinha sido registrado em Marabá, na mesma empresa. Em junho de 2023 ao menos 42 funcionários foram levados ao hospital.

Em nota, a JBS disse que “o vazamento de amônia ocorrido nesta manhã na unidade de Marabá foi prontamente controlado” e que “todos os colaboradores estavam utilizando equipamentos de segurança padrões e receberam atendimento médico imediato e toda a assistência necessária”. Não houve casos graves entre os atendidos, ainda segundo a empresa.

