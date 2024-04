Churrasqueiro é baleado por cliente em distribuidora de bebidas; VÍDEO

(Foto: Reprodução)- Vídeo mostra quando suspeito levanta de mesa, discute com o trabalhador e, em seguida, dispara contra ele. Autor dos disparos fugiu em uma moto e não foi localizado.

Um churrasqueiro de 23 anos foi baleado por um cliente em uma distribuidora de bebidas, em Jataí, no sudoeste goiano. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem levanta, discute com o trabalhador e, em seguida, dispara contra ele e vai embora em uma moto.

O caso aconteceu na noite do último sábado (20), na Vila Progresso. Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), o suspeito, que não teve a identidade divulgada, não foi preso.

O churrasqueiro foi atingido no ombro, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). Segundo a unidade, o paciente não precisou de cirurgia e recebeu alta neste domingo (21).

A dona da distribuidora de bebidas contou à polícia que, antes do funcionário ser baleado, dois clientes estavam discutindo por causa de uma cobrança de dívida. Na sequência, segundo ela, um cliente sacou uma arma e atirou uma vez contra o churrasqueiro, que foi atingido no ombro.

As câmeras registram o momento do disparo. O suspeito levanta de uma das mesas e vai até o churrasqueiro, que está atendendo outro cliente. Eles parecem discutir e, neste momento, o disparo é feito. Outros clientes estão no local e parecem não estranhar a ação do suspeito.

A Polícia Militar (PM) foi chama e, conforme informações do BO, apesar de ter informações sobre a identidade do suspeito, os policiais não encontraram o suspeito. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil (PC) a partir desta segunda-feira (22).

VÍDEO:

Churrasqueiro é baleado por cliente em distribuidora de bebidas.

Leia mais: https://t.co/qb8t5U1GPd pic.twitter.com/P7qpVK1fAy — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 22, 2024

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2024/12:01:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...