DIA DA AMAZÔNIA – Bolsonaro e Salles parabenizam a Amazônia: “Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente”

(Foto| Reprodução/Twitter) – A Floresta Amazônica tem a sua maior incidência de queimadas das últimas duas décadas, mas mesmo diante desse contexto, Bolsonaro e seu ministro do Meio Ambiente continuam afirmando que a floresta nunca foi tão preservada como agora. O presidente e seu ministro fizeram um vídeo este sábado para comemorar o Dia da Amazônia, o que gerou revolta entre os brasileiros que sabem o que a floresta tem passado nos últimos meses.

“O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente”, disse o presidente em mensagem publicada em suas redes sociais, neste sábado (5), em comemoração ao Dia da Amazônia. “A Amazônia é nossa e nós vamos desenvolvê-la, afinal de contas lá existem mais de 20 milhões de brasileiros que não podem ficar desamparados. Parabéns a todos pelo dia da nossa Amazônia, Amazônia cada vez mais brasileira”, disse Bolsonaro ao lado de Ricardo Sales, que frisou a vertente de “preservação ambiental” feita por seu ministério.

No vídeo, com pouco mais de um minuto, Bolsonaro garantiu que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e lembrou: “A Amazônia é nossa”. Ele foi parabenizado por Salles, que citou a regularização fundiária, a bioeconomia e o pagamento de serviços ambientais. “Seu governo valoriza o cuidado com as pessoas da Amazônia”, disse o ministro.

Apesar da fala de Bolsonaro e de Salles sobre a preservação da Amazônia, um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontou que entre agosto de 2019 e julho de 2020 o desmatamento acumulado na região cresceu 34,49%.

Veja, abaixo, o vídeo publicado nas redes sociais:

Curtir isso: Curtir Carregando...