Dirceu leva à capital paraense evento da Unale com foco na COP 30

(Foto: Reprodução) – A articulação para a realização do evento em Belém partiu do deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT), atual membro da diretoria da Unale.

BELÉM (PA) — A capital paraense será palco, nesta quinta-feira (24/4), de um encontro nacional promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), com a presença de representantes do Parlamento Amazônico e do colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil. A articulação para a realização do evento em Belém partiu do deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT), atual membro da diretoria da Unale.

A realização do evento ocorre em um momento estratégico, considerando a preparação da capital para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025. A programação conta com atividades institucionais e visitas técnicas, além de reuniões políticas que visam fortalecer a atuação integrada dos parlamentos estaduais.

Confira a programação oficial:

• 13h – Recepção no Palácio do Governo, com a presença do governador Helder Barbalho (MDB) e da vice-governadora Hana Ghassan (MDB)

• 14h – Visita ao escritório da COP 30, instalado ao lado do Palácio

• 15h – Visita às obras do Parque das Cidades, local previsto para sediar a COP 30

• 16h às 19h – Reuniões na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), envolvendo:

Diretoria ampliada da Unale com demais parlamentares

Parlamento Amazônico

Colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil

A iniciativa reforça o protagonismo do Pará nos debates políticos e ambientais nacionais, ampliando o diálogo entre os legislativos estaduais e fortalecendo a articulação em torno de pautas estratégicas para a região amazônica e o país.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/04/2025/14:53:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...