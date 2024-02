Distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, recebe 6 km de asfalto

As obras contam com o investimento de mais de R$ 15 milhões do governo do Estado – (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado executa o asfaltamento e drenagem em vias urbanas no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, na Região de Integração do Xingu. Ao todo 6km são contemplados.

Com investimento do Estado de mais de R$ 15 milhões, as obras seguem avançando com limpeza e terraplanagem. Duas das vias beneficiadas são a avenida Santo Antônio e a rua Francisco Ratski, no centro do distrito, que com a realização dos serviços ajudará na mobilidade urbana dentro da localidade e na melhoria da segurança viária.

“O asfalto por todo o Pará já atendeu cerca de 130 municípios, entre obras executadas e entregues, e ainda temos obras para iniciar; são obras extremamente importantes que o Estado participa através das relações com as prefeituras, na produção dessa importante serviço que é o asfaltamento das ruas, que traz dignidade, mobilidade. As 12 Regiões de Integração estão sendo beneficiadas. Em Castelos dos Sonhos são cerca de 6 km que já estão iniciados os serviços”, explicou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Foto: DivulgaçãoAs obras iniciaram em janeiro de 2024, com prazo de 12 meses para a conclusão. Serão contemplados, além pavimentação asfáltica e drenagem, vai ser realizados os serviços de meio-fio, sarjeta, calçadas e sinalização, promovendo a mobilidade e conectividade entre diferentes localidades.

Morando no distrito há mais de 30 anos, Valdecy Dias, de 67 anos, comemora as obras que vão proporcionar uma superfície mais suave e segura no seu trabalho de mototaxista. “Muito importante para nós castelenses. Espero que traga bastante melhoria e valorização. Já era esperado desde quando uma empresa trabalhou na BR, e a obra não apareceu. O sentimento é sempre que eu sempre falo: a valorização de Castelo de Sonhos”, falou o morador.

O empresário, André Neis, 47, falou que o asfalto vai valorizar o distrito e comemorou as obras. “Essa é uma obra muito importante para o distrito de Castelo de Sonhos, é a realização de um sonho os seis quilômetros de asfalto. Na situação que se encontrava Castelo, com uma obra dessa, o povo vai ficar muito contente com esse asfaltamento. Isso dá um aspecto diferente para o distrito, traz uma nova vida para a avenida Santo Antônio”, contou o morador.

Fonte: Ascom/Seop e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2024/07:16:46

