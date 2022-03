Sobrinha esfaqueia o próprio tio, em Santarém

Faca usada no crime. (Foto:Reprodução / Debate Carajás)

Na delegacia, a mulher disse que os dois bebiam juntos, quando houve um desentendimento e o homem teria tentado lhe agredir

Uma mulher foi presa, sob suspeita de esfaquear o próprio tio, em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com o delegado plantonista José Cledson Castro, vizinhos que teriam ouvido a confusão foram ouvidos, inicialmente, pela Polícia Militar e contaram que Sara Jane Castro dos Santos, de 28 anos, teria acabado de chegar em casa, quando o tio supostamente disse que não queria mais a presença dela ali. (As informações são do O Liberal).

Os vizinhos também teriam escutado o momento em que o homem havia dito que iria agredir a suposta autora do fato. Na tentativa de se defender, Sara Jane teria usado uma faca, com a qual acabou atingindo o próprio tio na região do pescoço.

O homem, que não teve identidade divulgada, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e se encontra no Pronto Socorro Municipal de Santarém. Uma equipe da Polícia Civil esteve no imóvel onde tudo ocorreu. A faca utilizada no crime foi apreendida, e a suspeita encaminhada para a 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém, para realização dos procedimentos cabíveis.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. Testemunhas serão ouvidas para ajudar a esclarecer as circunstâncias do ocorrido. “A princípio, o crime praticado é de lesão corporal, praticado em âmbito de violência doméstica. A gente vai verificar se há uma excludente de ilicitude. Se a lesão corporal vai ser amparada pela legítima defesa”, explicou o delegado.

Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/16:49:39

