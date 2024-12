Documentário conta história de estrela do Onlyfans que dormiu com 100 homens em um dia

(Foto: Reprodução) – Conhecida como uma das maiores estrelas do OnlyFans no Reino Unido, Lily Phillips chamou a atenção recentemente por uma proposta inusitada.

A jovem de 23 anos declarou publicamente que tinha o objetivo de dormir com 100 homens em um período de 24 horas, processo que seria totalmente documentado para a posteridade.

Quem a ajudou nessa empreitada foi o cineasta Josh Pieters, que entrevistou vários participantes e divulgou o resultado das gravações no dia 7 de dezembro. Com 48 minutos de duração, o documentário “I Slept With 100 Men in One Day” está disponível gratuitamente no YouTube, mas também conta com uma versão sem censuras (e paga) no Patreon.

Confira mais detalhes sobre a produção a seguir, mais fique atento, pois o conteúdo envolve teor sexual voltado para maiores de 18 anos e pode conter gatilhos.

Mantendo o anonimato da maior dos participantes do “experimento”, Pieters acompanha tanto o dia em que ele aconteceu quanto outros aspectos da vida de Lily. Além de revelar os motivos pelos quais decidiu seguir esse objetivo inusitado, a estrela do OnlyFans compartilha o quanto tem sido lucrativo para ela participar ativamente do site adulto.

Ao todo, a protagonista do documentário conseguiu dormir com 101 homens durante o intervalo de 24 horas, processo que ela afirmou que “não é para os fracos”. Ela também declarou que não recomendaria a experiência para ninguém, se mostrando fisicamente esgotada após ter tantas relações sexuais em tão pouco tempo.

Demonstrando um grande esgotamento mental e segurando as lágrimas, Lily explicou que o processo foi mais intenso do que imaginava. Ela também afirmou que não se alimentou muito durante o dia em que as gravações aconteceram, pois o tempo disponível não era suficiente para fazer muitas pausas.

A influencer do OnlyFans também disse que, antes de cada relação sexual, tinha uma pequena conversa com cada homem que decidiu participar do experimento. Nela, a protagonista do documentário perguntava se eles tinham alguma preferência específica e os instrua a deitar na cama onde os atos sexuais eram realizados.

Lily quer participar de um desafio ainda maior

Pouco após o final das filmagens, Lily afirmou que estava um pouco chateada e arrependida de como realizou o evento, que teve como cenário um Airbnb alugado por sua equipe. Segundo ela, sua principal preocupação foi não ter conseguido agradar a cada homem, já que ela só tinha alguns minutos para se dedicar a cada um deles.

Pieters, o responsável pelo documentário, declarou que não esperava ver a estrela do OnlyFans tão decepcionada e triste. Entre as pessoas que participaram das gravações, muitas afirmaram que o resultado final é mais deprimente do que sexual e mostra que a jovem de 23 anos não pensou muito bem no que estava fazendo.

No entanto, qualquer arrependimento que ela possa ter tido parece ter sumido em questão de pouco tempo. No início deste mês, Lily anunciou que pretende dormir com 1 mil homens em 24 horas, quebrando o recorde mundial estabelecido por Lisa Sparks em 2004, no qual ela teria se relacionado com 919 homens nesse período — números que a própria atriz pornô afirma serem bem menores, envolvendo 150 homens em um intervalo de 7,5 horas.

