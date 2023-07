Donos de embarcação são presos em flagrante sob acusação de superlotação, no Pará

A embarcação transportava quase o dobro de passageiros permitido. (Foto:Alan Santos / Arquivo PR / Imagem ilustrativa).

Os encarregados pela lancha responderão ao crime presente no Código Penal que trata “atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo”

A polícia prendeu em flagrante, no começo da tarde desta terça-feira (11), os responsáveis de uma embarcação que fazia a linha Breves para Bagre, no Marajó. Segundo o Ministério Público do Pará, policiais civis e militares, junto com a equipe da Promotoria de Justiça de Bagre, abordaram a lancha Jamilly, que tinha capacidade para transportar 74 pessoas, mas estava com 120 passageiros, quase o dobro da quantidade permitida. Após ser constatada a superlotação, os encarregados do veículo aquático, que não tiveram as identidades reveladas, foram detidos por exporem os ocupantes ao perigo ao desrespeitarem a lotação máxima.

O caso ocorreu por volta das 12h30 e foi acompanhado pelo Promotor de Justiça Mário Braúna. Diante dos fatos, os responsáveis pela embarcação foram capturados em flagrante e encaminhados para a delegacia do município de Bagre, para a adoção dos procedimentos legais.

Eles responderão pelo art. 261 do Código Penal, que trata de “atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo”. Este pode dar de dois a cinco anos de prisão, além de multa. Caso a embarcação tivesse naufragado, a pena poderia chegar até 12 anos.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/15:48:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...