Ação prende em Manaus homem acusado de estuprar estudante há 17 anos em Santarém

(Foto:Divulgação) – Um homem de 43 anos foi preso em Manaus por estupro de vulnerável ocorrido em 2006, na comunidade Santa Maria Goreth, em Santarém, no estado do Pará. Ele foi capturado por equipes do 13° e 15º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), que cumpriram nesta segunda-feira (10), o mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome do suspeito.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 13º DIP, na ocasião do crime, em 2006, o suspeito aguardou a saída dos alunos de uma escola pública municipal e, em determinado momento, avistou a vítima – que tinha 17 anos na época – a levou para um canteiro de obras próximo à escola onde a adolescente estudava, e a estuprou.

“Após o crime, o homem veio para Manaus e passou a trabalhar como carpinteiro em diversas obras pela cidade. Diante disso, tendo conhecimento da estadia dele na capital amazonense, a Polícia Civil do Pará solicitou apoio no cumprimento do mandado e, na data de hoje, com êxito, demos cumprimento a ordem judicial”, disse.

O homem foi condenado a seis anos de reclusão por estupro de vulnerável, passará por audiência de custodia e será recambiado para o Pará, onde ficará à disposição da Justiça.

