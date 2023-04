Duas pessoas foram presas no Pará por integrarem esquema de tráfico internacional de drogas

(Foto:PF) – A Polícia Federal deflagrou, na manhã da última terça-feira (18/4), a Operação Hidden contra tráfico internacional de drogas e cumpriu dois mandados de busca e apreensão, no município Afuá, no Pará.

A investigação iniciou com a notícia da prisão de dois indivíduos por tráfico internacional de drogas, em 19 de outubro de 2021, em Lisboa, Portugal. Um dos presos teria engolido 65 cápsulas contendo cocaína.

No decorrer das investigações, a PF identificou indícios de uma quadrilha que agia com o aliciamento de pessoas do Amapá, para a ingestão de cápsulas contendo droga a serem levadas para a Europa, conhecido como tráfico de “mulas humanas”.

O grupo criminoso providenciava toda logística de passagem e hospedagem de Macapá até São Paulo/SP e, então, um terceiro ficava responsável por entregar a droga para ser ingerida, além de fornecer aporte necessário, como compra de roupas e malas, para deixar os indivíduos com aparência mais luxuosa e levantar menos suspeitas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Em caso de condenação, a pena pode chegar até 48 anos de reclusão e pagamento de multa.

