Veja os nomes dos 61 presos na Operação Reditus da PF para combater desvio de recursos públicos na Saúde do Pará

Os recursos desviados, segundo a autoridade policial, totalizariam R$ 455.625.150,55 (Quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), que seriam oriundos de repasses efetivados pelo Governo do Estado do Pará, por meio da celebração de contratos de gestão, nos anos de 2019/2020, às organizações sociais (Instituto Panamericano de Gestão – IPG, Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, Instituto Nacional de Assistência Integral – INAI e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui), com a finalidade de promover a administração dos 9 (nove) hospitais, a seguir: Hospital Público Geral de Castelo dos Sonhos (Itaituba), Hospital de Campanha de Santarém, Hospital de Campanha de Breves, Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), Hospital de Campanha de Belém, Hospital de Campanha de Marabá, Hospital Público Regional de Castanhal, Hospital Público Geral de Castelo dos Sonhos, e Hospital Regional dos Caetes.

O Juiz federal do Pará, Antonio Carlos Almeida Campelo retirou,o sigilo dos nomes e das informações sobre a operação da manhã desta quarta-feira (18), deflagrada pela Polícia Federal, no processo que investiga a atuação de Organizações Sociais, OSs, durante a pandemia.

