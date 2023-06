Dudu Camargo defecou e limpou com toalha em camarim do SBT

Dudu Camargo defecou no camarim após apresentar programa e teria escondido o pano sujo atrás de um aparelho micro-ondas, segundo sites de notícias e entretenimento

e você costuma se chocar com pouca coisa, essa pode ser a mais complicada que você já leu. Tudo porque envolve uma das figuras mais famosas da recente safra da TV brasileira e o motivo gerado até mesmo a demissão do rapaz.

O apresentador Dudu Camargo foi demito do SBT após 15 anos. Durante o período, além de ser “queridinho” de Silvio Santos, o jornalista apresentou o programa Primeiro Impacto por quase sete anos. O motivo da demissão é meio indesejado, pelo menos segundo o TV Pop.

Conforme o site, o apresentador teria passado mal logo após a apresentação do programa matinal e defecado no camarim, se limpado com uma toalha de rosto e a jogado atrás de um micro-ondas. Após um tempo, os demais apresentadores da empresa reclamaram do forte odor, e os funcionários da limpeza vasculharam até achar a toalha. Após isso, entraram em contato com os executivos da empresa.

Ao pedirem imagens das câmeras de segurança do local, ficou fácil identificar o jornalista, que foi ao banheiro com as calças parcialmente arriadas. Ele negou o que tinha acontecido, e afirmou ter tido um mal-estar. Os executivos o questionaram sobre o porquê de ele não ter jogado a toalha fora, mas Dudu falou apenas que estava com uma indisposição.

Sem a proteção de Silvio Santos, que participa cada vez menos das decisões da empresa, o apresentador foi demitido pela nova chefona da emissora, Daniela Beyruti.

O primeiro impacto agora será comandado por Felipe Malta, que já comandava o telejornal interinamente desde abril.

