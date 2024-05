Com mais de 140 mortes em 2023, Sinop é o município mais violento do Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- Em 2023, a Região Integrada de Segurança Pública (Risp) que mais registrou homicídio foi a de Sinop (480 km de Cuiabá). Foram registrados 142 assassinatos, 12% a mais que no ano anterior, quando o número registrado foi 126.

A Risp Sinop engloba também os municípios de Cláudia, Feliz Natal, Santa Carmen, União do Sul, Vera, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Sorriso. Os homicídios nesta região representam mais de 15% do total de 923 cometidos em todo o estado.

De acordo com o Anuário de Segurança Pública de Mato Grosso, 62% dos homicídios, ou seja, 89, foram cometidos por meio de arma de fogo. O segundo maior meio empregado foram as armas perfurocortantes, como facas, canivetes, lâminas, entre outros. Este tipo de arma foi utilizado em 26 dos homicídios registrados.

A taxa de homicídios por habitantes nesta Risp foi de 38,4 mortes a cada 100 mil pessoas residentes na área.

O levantamento apontou que 85,9%, ou seja, 122 das vítimas, são homens. Quando se trata de mulheres vítimas de homicídio, o número cai para 19. Das vítimas, 59 tinham entre 18 e 29 anos e 54 tinham idades de 30 a 64 anos. Outras 14 pessoas eram menores de idade.

Nesta região, os homicídios costumam acontecer entre 18h e 00h, no domingo ou sexta-feira.

Dados completos, clique no link abaixo:

Fonte: TV Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2024/13:34:24

