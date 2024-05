Avô é preso pelo estupro da neta recém-nascida, em Tapauá(AM)

(Foto: Reprodução)- O suspeito de 39 anos já possui passagem pela polícia por tentativa de estupro ocorrido em 2016.

O homem de 39 anos de idade que estuprou uma bebê recém-nascida de cinco dias foi preso em flagrante no último fim de semana por policiais civis da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá (distante 449 quilômetros em linha reta de Manaus).

O suspeito chegou a capital na noite de segunda-feira (13) por meio do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduargo Gomes, bairro Tarumã, zona Oeste. O homem é marido da avó da vítima e padrasto da mãe da bebê. Ele já tem passagem por estupro tentado contra uma vítima que era adolescente na época em que o crime ocorreu, em 2016.

A ação que resultou na prisão do suspeito foi comandada pela delegada Kelly Medeiros. Mais informações serão repassadas durante a coletiva de imprensa, que acontece as 11h desta terça-feira (14) na Delegacia Geral.

