Dupla é presa pela PRF transportando arsenal de guerra dentro de caminhão na BR-070; no Mato Grosso

Foto: Reprodução | Foram apreendidos dois rifles, duas metralhadoras, um fuzil, uma escopeta, pistolas, além de 10 mil munições de diversos calibres.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira (16), um verdadeiro arsenal de armas e munições dentro de um caminhão, na BR-070, em Barra do Garças. Na ação, dois homens foram presos.

A fiscalização foi feita no km 14 da rodovia quando os agentes abordaram um veículo em que o motorista alegou levar uma carga de portas e janelas de madeira da cidade de Juína para a Bahia.

Em abordagem, o motorista confessou ter uma porção de maconha em um frigobar e, ao ser questionado sobre outros itens, revelou o transporte de armas.

Uma inspeção mais aprofundada na cabine do caminhão levou à descoberta de diversas armas de fogo e uma grande quantidade de munições.

Foram apreendidos dois Rifles 5.56, uma metralhadora HK 5.56, uma metralhadora AK-47 7.62, um Fuzil com numeração raspada, uma escopeta Calibre 12, pistolas, além de 10 mil munições de diversos calibres.

O criminoso admitiu que teria pego o arsenal em Nobres, e que levaria até a Bahia, mas não sabia a cidade de destino final. O motorista e uma passageira foram conduzidos à delegacia da Polícia Judiciária Federal em Barra do Garças.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/19:01:35

