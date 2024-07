É golpe: site falso do Prouni ameaça estudantes e cria boletos fake

Foto: Deiviane Linhares/ Metrópoles | Estudantes são ameaçados com eliminação do Enem e forçados a pagar boleto falso. O Ministério da Educação ainda não se posicionou.

As inscrições para o segundo semestre de 2024 do Programa Universidade Para Todos (Prouni) começaram nessa terça-feira (23/7) e já surgiram relatos de um site falso na internet imitando os canais oficiais do governo federal para aplicar golpes nos estudantes.

No site falso, os golpistas solicitam que os estudantes forneçam seus dados pessoais. Ao final do processo de inscrição, é gerado um boleto para pagamento, acompanhado de uma mensagem ameaçadora.

“Atenção! Se você não finalizar até o final, o processo de inscrição e pagamento da tarifa. Você portador(a) do cpf: xxx.xxx.xxx-xx será automaticamente eliminado desta edição do enem e de futuras edições!”.

O site fake ainda é patrocinado no Google, o que aumenta a visibilidade e a possibilidade de enganar mais vítimas.

É importante ressaltar que as inscrições para o Prouni 2/2024 podem ser feitas até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 26 de julho, exclusivamente através do site oficial do programa.

Veja cronograma:





Para participar, o estudante precisa ter realizado qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2022 e não há taxa de inscrição.

O Metrópoles entrou em contato com o Ministério da Educação (MEC) para obter esclarecimentos sobre as medidas que serão tomadas em relação a essa situação, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta reportagem. A matéria será atualizada assim que houver um posicionamento.

