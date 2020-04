Edital da CAPES para projetos sobre pandemia segue aberto até o dia 30/04

Devem participar programas de pós-graduação stricto sensu

O Programa de Combate às Epidemias da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) abriu edital para programas de pós-graduação que realizam pesquisam sobre endemias, epidemias, surtos e pandemias submeterem seus projetos. A iniciativa tem como objetivo, não só buscar soluções para combater o COVID-19, mas também preparar o país caso surjam outras doenças.

Estão contemplados no edital os pesquisadores das áreas de infectologia, epidemiologia, imunologia, bioengenharia, microbiologia e bioinformática. A intenção é o desenvolvimento de estudos para a prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças, além de contribuir para a criação de equipamentos de proteção individual que podem auxiliar os profissionais da área da saúde.

O financiamento será dado para mais de 20 projetos, com concessão de bolsas de doutorado e pós-doutorado. Os projetos contemplados devem receber até R$ 345 mil para custear as despesas da pesquisa, como: material de consumo e serviços de terceiros, peças de reposição de equipamentos, passagens para viagens de campo. O investimento da CAPES será de 70 milhões.

Os Programas de Pós-Graduação que desejam concorrer têm até às 17h do dia 30 de abril para submeter suas propostas. A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 20 de maio e o resultado final ficará disponível no dia 29 de maio no site da CAPES.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

