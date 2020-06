Em abstinência, macaco alcoólatra mata uma pessoa e fere ao menos 250

Segundo a imprensa local, o macaco era cuidado por um ocultista (Foto:Reprodução)

Caso acontece após a morte do tutor que dava bebida alcoólica diariamente ao animal

Um ataque de fúria de um macaco de Mirzapur, na Índia, resultou na morte de uma pessoa e em ao menos mais 250 feridas. O animal foi viciado pelo tutor a tomar bebida alcoólica, mas o homem morreu e o mamífero entrou em abstinência.

Segundo a imprensa local, o macaco chamado Kalua era cuidado por um ocultista, que dava a ele todos os dias algum tipo de bebida alcoólica.

Com a morte do tutor e os efeitos da abstinência, o macaco fugiu para as ruas, atacou pessoas, especialmente mulheres e crianças. O jornal “Gulf News” aponta que pelo menos 250 pessoas foram mordidas. Uma delas não resistiu e morreu. Após o ataque de fúria, autoridades conseguiram capturar o primata.

Esse caso aconteceu há três anos. O macaco foi levado a um zoológico, segundo o “Gulf News”. E o macaco continua agressivo. “Mantivemos ele em isolamento por alguns meses e depois o mudamos para uma gaiola separada. Não houve mudança no comportamento dele e ele permanece tão agressivo quanto era. Faz três anos desde que ele foi trazido para cá. Foi decidido que ele permanecerá em cativeiro a vida toda “, disse o médico do zoológico Mohd Nasir.

O macaco tem seis anos e o médico do zoológico disse que se ele fosse libertado, ele machucaria as pessoas onde quer que fosse. Kalua nem mesmo fez amizade com seu guardião da jaula até agora.

Por:Redação Integrada com informações do Gulf News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...