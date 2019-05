Em carta a Lula, Papa Francisco lamenta perdas familiares e pede coragem para petista ‘não desanimar’

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Curitiba após ir ao enterro do neto Foto: RODOLFO BUHRER 02-03-2019 / REUTERS

Em resposta a mensagem enviada em abril, Pontífice cita ‘duras provas’ que o ex-presidente tem vivido e diz que considerações do político sobre o Brasil lhe serão ‘de grande utilidade’

RIO — O Papa Francisco enviou uma carta para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na qual lamenta as “duras provas” pelas quais o líder petista tem passado e manifesta solidariedade pelas mortes de sua mulher, Dona Marisa, do irmão Genivaldo Inácio da Silva e do neto de 7 anos, Arthur Araújo Lula da Silva. Na missiva, datada de 3 de maio, o Pontífice pediu coragem para o político “não desanimar” e “continuar confiando em Deus”.

A carta foi revelada pela jornalista Monica Bergamo, da “Folha de S. Paulo”, e divulgada na manhã desta quarta-feira pelo site oficial de Lula. A mensagem do Papa foi uma resposta a uma carta do ex-presidente, que escreveu ao chefe do Vaticano em abril para agradecer a contribuição do líder católico na defesa dos direitos dos mais pobres e relatar seu estado de ânimo sobre o contexto sociopolítico do Brasil.

Na carta, o Papa aponta que tais considerações sobre a política brasileira lhe serão “de grande utilidade”, mas não tece comentários sobre a situação judicial do líder petista, preso desde abril do ano passado em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no bojo da Operação Lava-Jato.

“Tendo presente as duras provas que o senhor ultimamente, especialmente a perda de alguns entes queridos – sua esposa Marisa Letícia, seu irmão Genival Inácio e, mais recentemente, seu neto Arthur de somente 7 anos -, quero lhe manifestar minha proximidade espiritual e lhe encorajar pedindo para não desanimar e continuar confiando em Deus”, diz a carta, assinada por Francisco.

O site oficial de Lula destaca que Francisco enviou um rosário abençoado a Lula, em 2018. Na época, o Vaticano esclareceu que o advogado argentino Juan Grabois, responsável por levar o terço bento ao ex-presidente na prisão, visitou o petista “a título pessoal” , não em nome de Francisco.

Na carta do começo de maio, o Papa cita a época de celebrações pela ressurreição de Jesus Cristo e descreve a Páscoa como um momento de despertar esperança na humanidade e passar “da escuridão para a Luz”, “do pecado para a amizade”, do “desespero para a alegria serena”. Neste contexto, Francisco escreveu a Lula que “o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação”.

“Ao assegurar-lhe a minha oração a fim de que, neste tempo pascal de júbilo, a Luz de Cristo ressuscitado o cumule de esperança, peço-lhe que não deixe de rezar por mim. Que Jesus lhe abençoe e a Virgem Santa lhe proteja”, escreveu o Papa.

Por O GLOBO

