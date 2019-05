Criminosos usam explosivos para roubar carro forte no nordeste do Pará

(Foto:Ilustrativa)_ De acordo com a Polícia, eles usaram fuzis e chegaram em vários veículos. O valor roubado não foi informado e buscas estão sendo realizadas na área.

De acordo com a Polícia Civil, no início da noite desta terça-feira (28), um grupo armado com fuzis atacou um carro forte na BR 308 próximo as cidades de Augusto Correia e Viseu, no nordeste do Estado.

Eles usaram explosivos para roubar o veículo e, em seguida, fugiram em direção à cidade de Bragança também localizada no nordeste do Estado. A Policia está fazendo buscas no local.

Por G1 PA — Belém

