Em Castelo de Sonhos, projeto de arte proporciona leveza à rotina de crianças internadas

Edileusa Santos confessa que fica agoniada toda vez que a filha, internada no Hospital Público Geral Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho, pede para sair do quarto e não pode. “Ela fica estressada, chora”, lembra a mãe – (Foto:Divulgação).

Colorindo e Brincando para Sorrir” leva arte e ludicidade associada aos tratamentos clássicos

Os dias de internação têm sido amenizados com atividades promovidas pelo projeto “Colorindo e Brincando para Sorrir”. Por meio de desenhos, brinquedos e atividades lúdicas, as crianças em tratamento na unidade estão sendo beneficiadas pela ação que tem a proposta de aliviar a tensão do momento.

“Amenizar os efeitos negativos da doença e o estresse da hospitalização, associando às técnicas fisioterapêuticas prescritas para o quadro clínico que se apresenta. De forma direta, atuamos positivamente nas variáveis do desenvolvimento da criança hospitalizada e neutralizamos os fatores de ordem afetiva que, naturalmente, surgem, além de expor potenciais saudáveis”, explica Jucimar de Jesus Lima, uma das fisioterapeutas responsáveis pela iniciativa.

Foto: DivulgaçãoAo falar em atendimento pediátrico, sempre se pensa em algo mais leve e descontraído. Porém, vez ou outra, costuma haver um obstáculo: o medo, pois quando as crianças são admitidas no setor clínica médica, elas costumam estar muito reticentes, pois já foram submetidas a outras tentativas de processo.

“Ou seja, elas estão apavoradas, pois acham que qualquer profissional vai tentar furá-las com o acesso. Diante disso, optamos por fazer um atendimento mais dinâmico, tentamos a todo custo fazer brinquedos lúdicos que simulem os exercícios respiratórios e/ou motores necessários para aquele paciente, e agregamos a pintura, que sempre os deixa entusiasmados e animados para fazer a fisioterapia”, completa Alice dos Santos Sousa, mais uma fisioterapeuta envolvida no projeto.

Edileusa Santos tem gostado do resultado. “É um bom investimento sim, percebo minha filha mais feliz”, diz.

Para o diretor geral do Hospital Castelo de Sonhos, Diego Carlis dos Santos, são projetos que humanizam e ajudam a mover a unidade. “Conseguimos diminuir o tempo de permanência do paciente ao mesmo tempo em que promovemos qualidade em um momento que sabemos ser complicado”, ressalta.

Segundo o secretário estadual de saúde do estado, Rômulo Rodovalho, a equipe do projeto merece reconhecimento pela iniciativa. “Bons exemplos devem ser seguidos. Espero que cada vez mais essas ações, que amenizam o estresse de um ambiente hospitalar, cheguem em mais pessoas e lugares”, conclui.

Perfil – Localizado no município de Altamira, na integração do Xingu, o Hospital Geral de Castelo de Sonhos é público e administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhado ao Hospital por meio da Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

Fonte: Ascom Hospital de Castelo de Sonhos e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/05/2023/11:12:26

