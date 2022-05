Em Itaituba, homem é preso por suspeita de passar a mão na região íntima de garçonete

A Polícia Militar identificou o homem, somente pelo prenome de Ludinei. Ele tem 33 anos, foi detido em Itaituba e alegou problemas mentais. (Foto:Reprodução / Plantão 24 Horas News)

Caso aconteceu em um bar, na manhã desta segunda-feira (2)

A Polícia Militar identificou o homem somente pelo prenome de Ludinei. Ele tem 33 anos e foi detido na manhã desta segunda-feira (2) pelos policiais, após uma mulher denunciá-lo por importunação sexual, ato libidinoso na presença de alguém e sem seu consentimento. Esse tipo de crime prevê inclusive prisão que pode variar de um a cinco anos. (Com informações do site Plantão 24 Horas News).

De acordo com a polícia, a vítima relatou que Ludinei estava aparentemente embriagado e passou as mãos em sua região íntima, quando ela foi servir uma bebida, a pedido dele. A jovem trabalha como garçonete em um bar na avenida Getúlio Vargas, no bairro São José, no centro da cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará.

A jovem fez o registro do Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Conforme a polícia, ao ser preso, Ludinei alegou ter problemas mentais. Ele ficou detido para que os procedimentos legais fossem realizados.

De acordo com a lei 13.718, criada no ano de 2018, o termo “importunação sexual” significa qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima, ou seja, é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

Jornal Folha do Progresso em 03/05/2022/08:36:43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...