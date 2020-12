Em jogo morno Mutum e Luverdense não saem do 0 a 0 na semifinal do Estadual

O Nova Mutum acaba de empatar em 0 a 0, com o Luverdense pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mato-grossense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

Em jogo morno as duas equipes não conseguiram fazer boa partida, foram poucas as bolas que chegaram na área e muitos errados de passes.

O último jogo será na quarta-feira, às 15h30, no Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum. Se haver um novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis . O União de Rondonópolis já tem vaga garantida na final.

O jogo- O Luverdense fez cobrança de falta na intermediaria com Maycon que de pé esquerdo, bateu colocado e bola foi para linha de fundo. Rhuan encontrou Maycon que bateu forte mas pelo lado de fora da rede, perdendo a oportunidade de abrir o placar para o time de Lucas.

O Luverdense não conseguia chegar no campo do Nova Mutum que fazia marcação serrada e não deixava o adversário jogar. Isac inverteu para Lucas Caetano que passou por dois, mas Heuler chegou para impedir a jogada.

Gustavo cruzou na área do Nova Mutum e Lucão subiu e tirou de cabeça. A equipe do Luverdense errava muitos passes no Passo das Emas. Isac recebeu de Inaiã, mas sem ângulo bateu muito mal na bola e só foi linha de fundo.

Na cobrança de escanteio para o Luverdense, Rhuan levantou, a zaga tirou e no bate rebate a bola saiu de qualquer maneira. O jogo terminou morno sem nenhuma emoção no primeiro tempo.

Na etapa complementar Heuler recebeu cruzamento na área mas o goleiro Gabriel Felix subiu bem mais alto e agarrou a bola. Na sequencia, Wellington bateu de longe e quase que surpreendeu o o goleiro Gabriel do Mutum que teve que se esticar todo. Leo Campos fez triangulação, chegou na área, mas não finalizou com perfeição.

Lucas Caetano passou por dois, foi derrubado, a arbitragem achou que não foi falta e a zaga chegou para tirar a bola. O jogo continuava sem grandes jogadas de perigo em ambas as equipes.

Na sequencia, Isac encontrou Alan que ajeitou e mandou uma bomba tirando tinta da trave do goleiro Gabriel do Mutum. Na cobrança de escanteio, pela ponta esquerda, Alan levantou, a bola teve desvio e foi para fora. Lucas Caetano cruzou na área e a zaga tirou de cabeça.

Por:Só Notícias/David Murba

