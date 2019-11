Em meio à festa da Libertadores, Flamengo é campeão brasileiro

Um final de semana especial para o torcedor do Flamengo. No sábado, comemorou o título da Copa Libertadores da América com uma vitória incrível sobre o River Plate, da Argentina, na decisão disputada em jogo único no Peru. Neste domingo, o Rubro-Negro garantiu o título brasileiro sem entrar em campo.

A conquista foi garantida com o tropeço do Palmeiras contra o Grêmio, no Allianz Parque. O Flamengo permanece com 81 pontos contra xx do time de Palestra Itália, com quatro rodadas para o fim.

Leia Também:Palmeiras perde em casa do Grêmio, e Flamengo é campeão brasileiro

Com os dois títulos, o Flamengo iguala um feito da era do Santos de Pelé. O Peixe foi bicampeão da Libertadores em 1962 e 1963, tendo sito o único clube que levou, no mesmo ano, o Campeonato Brasileiro (naquela época, o torneio nacional era chamado de Taça Brasil).

Não só isso aconteceu: o time paulista também faturou os dois Mundiais de Clubes nos mesmos anos. O Flamengo tentará ser o maior do mundo a partir de 17 de dezembro, na competição que acontece no Catar.

O Flamengo fará as festas dos títulos na quarta-feira. A equipe volta a campo para enfrentar o Ceará, no estádio do Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)24/11/2019 17:11

