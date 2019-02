Em noite de Jefferson, Botafogo reage com vitória diante do Fluminense

Goleiro brilha no triunfo alvinegro por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos.

Contando com grande atuação do goleiro Jefferson, o Botafogo derrotou o Fluminense por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, e reagiu no Brasileirão. No encerramento da 5ª rodada, o time alvinegro buscou a vitória no clássico com gols de Rodrigo Lindoso e Kieza, além da atuação decisiva de Jefferson no segundo tempo.

O triunfo levou o Botafogo aos oito pontos na tabela, na sexta colocação. O tricolor, que acumulou chances desperdiçadas no clássico, estacionou nos sete pontos e ocupa a nona posição na classificação.

De olho na briga pela liderança do Brasileirão, o Fluminense começou melhor nesta noite. Com ares de mandante da partida, criou as primeiras e melhores chances de gol e assustou a defesa botafoguense. Aos 12, Sornoza acertou a primeira finalização, de fora da área, testando o goleiro Jefferson.

O Flu exibia maior volume de jogo, tinha maior posse de bola e parecia mais perto de abrir o placar. Mas, quando o visitante demonstrava clara superioridade em campo, o Botafogo tirou o zero do placar. Foi aos 26 minutos, quando Marcinho cruzou na área e Rodrigo Lindoso escorou de cabeça, quase de costas, e acertou o canto: 1 a 0.

O gol do mandante não abalou o Fluminense. E a insistência no ataque foi premiada aos 33. Marcos Junior fez boa jogada com Gilberto e levantou na área para Pedro, que escorou de peito para as redes. Motivado pelo gol, o tricolor foi para cima nos minutos finais e quase virou. Jefferson precisou fazer duas boas defesas para manter o empate no placar.

No segundo tempo, o roteiro se repetiu, para azar do Flu. Quando o tricolor retomava o domínio em campo, o Botafogo anotou o segundo gol. Como aconteceu na etapa inicial, Marcinho cruzou na área e, desta vez, foi Kieza quem cabeceou para o gol, aos 18 minutos.

Com o Botafogo novamente na frente, restou ao Flu partir novamente para o ataque em busca ao menos do empate. O técnico Abel Braga trocou o zagueiro Renato Chaves pelo atacante Pablo Dyego e o goleiro Jefferson passou a acumular boas defesas em série, enquanto Marcos Juniors e Pedro seguiam ameaçando o gol dos mandantes.

Tentando sacramentar a vitória, o técnico Alberto Valentim promoveu a estreia de Aguirre. Mas, diante da postura mais recuada do Botafogo, o atacante uruguaio mal teve chance de levar perigo ao gol de Júlio César. Isso porque, do outro lado, o Flu pressionava a todo custo. Mas a defesa alvinegra assegurava o resultado positivo.

Na próxima rodada, os dois times voltam a jogar no domingo. O Botafogo vai enfrentar o América, no Independência. E o Fluminense receberá o Atlético-PR, no Maracanã.

BOTAFOGO 2 x 1 FLUMINENSE

BOTAFOGO

Jefferson; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso (Jean), Matheus Fernandes e Renatinho (Gustavo Bochecha); Luiz Fernando, Kieza e Brenner (Aguirre)

Técnico: Alberto Valentim

FLUMINENSE

Júlio César; Renato Chaves (Pablo Dyego), Gum e Luan Peres; Gilberto, Richard (Robinho), Jádson, Sornoza e Ayrton Lucas (Marlon); Pedro e Marcos Júnior

Técnico: Abel Braga

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 14 de maio de 2018, segunda-feira

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Cartões amarelos: Renatinho e Joel Carli (Botafogo); Richard e Luan Peres (Fluminense)

GOLS: Rodrigo Lindoso, 25, Pedro, aos 32min do 1ºT; Kieza, aos 18min do 2ºT

Por: Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...