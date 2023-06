Em Paris, Lula cancela jantar com príncipe saudita que deu joias a Bolsonaro

(Foto:Reprodução) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retirou de sua agenda, em Paris, um jantar que teria com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, nesta sexta-feira (23).

O jantar oferecido a Lula e à primeira-dama, Janja da Silva, estava marcado na residência oficial da Arábia Saudita em Paris.

De acordo com a assessoria do presidente, a mudança na agenda ocorreu porque Lula teve uma agenda pesada nos últimos dias na Europa.

O petista chegou na terça-feira a Roma, esteve no Vaticano com o Papa Francisco e ficou dois dias em Paris.

Nesta sexta, Lula participou da cúpula que discutiu um novo pacto financeiro global e teve uma reunião de trabalho com o presidente da França, Emmanuel Macron.

O príncipe herdeiro, que é um dos dirigentes do reino saudita, criticado por países ocidentais. Em 2021, um relatório da inteligência dos Estados Unidos atribuiu ao príncipe a responsabilidade pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018.

A Arábia Saudita também é criticada na comunidade internacional por conta das restrições de direitos de mulheres. O governo local só autorizou em 2018 mulheres a dirigir.

Importante produtor de petróleo, a Arábia Saudita manteve boa relação com a gestão de Jair Bolsonaro.

O país árabe, inclusive, presenteou a então primeira-dama Michelle Bolsonaro com joias, avaliadas em R$ 5,1 milhões.

Os itens de luxo foram apreendidos após um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) tentou entrar com os itens de luxo no Brasil, no Aeroporto de Guarulhos, sem declará-los à Receita, o que é ilegal.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2023/09:27:39

