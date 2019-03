Em plena greve, caminhão carregado de combustível tomba no Ceará

(Foto: © Pixabay)- Um caminhão-tanque que levava combustível tombou na manhã desta segunda-feira (28) na rodovia BR-226, em Pereiro, no interior do Ceará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo abasteceria cidades da Região do Jaguaribe, no interior do Estado. As informações são do G1.

O motorista perdeu controle do caminhão enquanto subia uma serra na altura do km 33 da rodovia. Agentes do PRF foram ao local atender à ocorrência. O estado de saúde do motorista não foi divulgado.

O acidente acontece em maio à paralisação dos caminhoneiros, que chegou ao oitavo dia hoje. Pelo menos 13 trechos das rodovias estão bloqueadas no estado.

Por Notícias ao Minuto

