Em reestreia de Pato, Bragantino e São Paulo ficam no empate pelo Brasileirão

Bragantino e São Paulo desperdiçaram suas respectivas chances de adentrarem o G4 da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (9). No estádio Nabi Abi Chedid, as duas equipes não saíram do zero no confronto válido pela 14ª rodada da competição nacional de pontos corridos.

O jogo ficou marcado pela reestreia de Alexandre Pato pelo Tricolor. Enfim relacionado, o atacante — dono de 136 partidas, 47 gols e 18 assistências com o clube — começou a partida no banco de reservas e entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Bragantino viu sua sequência de quatro jogos seguidos com vitória na temporada chegar ao fim. A equipe de Pedro Caixinha agora soma 24 pontos na tabela de classificação: seis triunfos, seis empates e duas derrotas. O São Paulo — que poupou muitos jogadores, de olho nos duelos contra Palmeiras e Santos — fica com 22.

Na próxima rodada, o time de Dorival Júnior tem clássico pela frente: a equipe recebe o Santos, no Morumbi, às 16h (de Brasília) do domingo. Por outro lado, o Massa Bruta vai até o Rio de Janeiro para encarar o Botafogo, às 21h do sábado.

O Tricolor, entretanto, volta suas atenções para a Copa do Brasil no meio de semana. Na quinta-feira, vai até o Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras, às 20h da quinta-feira — o São Paulo tem vantagem nas quartas de final da competição após vencer por 1 a 0 no Morumbi.

O jogo — A partida no Nabi Abi Chedid começou movimentada. Juan chutou cruzado e assustou Cleiton, enquanto Eduardo Sasha — duas vezes — levou perigo ao gol defendido por Jandrei. Tudo isso antes dos cinco minutos do primeiro tempo.

Aos 9, Diego Costa cabeceou bola no canto esquerdo de Cleiton, que pulou para fazer a defesa em dois tempos. A partir daí, foi a equipe mandante que ditou o ritmo.

Aos 20, Matheus Fernandes arriscou chute venenoso, por cima da meta são-paulina; seis minutos depois, Sasha subiu livre para cabecear, mas não conseguiu acertar a finalização em cheio; aos 29, Eric Ramires foi travado pela defesa rival na hora H.

Na reta final da etapa inicial, boas chances para os dois lados. Michel Araújo serviu Juan dentro da área e Cleiton defendeu o chute rasteiro; depois, Sorriso bateu Jandrei — após contra-ataque rápido, puxado por Sasha — e bateu cruzado, mas Matheus Belém deu o ‘bicão’ em cima da linha para evitar o gol; por fim, aos 42, Eric Ramires arriscou chute colocado de longe, tirando tinta da trave direita do arqueiro tricolor.

A etapa final teve início aberto. Aos 4, mais uma vez em finalização de longe, Matheus Fernandes voltou a assustar Jandrei.

Com maior imposição, pouco a pouco o Bragantino foi tomando as rédeas do embate. Em cobrança de falta perigosa, Juninho Capixaba obrigou o goleiro rival a se esticar todo para escanteio.

Perto da metade do segundo tempo, Dorival Júnior promoveu três trocas de uma vez no São Paulo, em busca da retomada na intermediária: entraram Rodrigo Nestor, Rodriguinho e Wellington Rato nos lugares de Alisson, Marcos Paulo e Michel Araújo, respectivamente.

Aos 32, depois de David perder boa chance de frente para Cleiton, Dorival chamou Alexandre Pato. O atacante, assim como os demais atletas em campo, pouco fez: o ritmo do confronto caiu e, ao apito final de Raphael Claus, placar de 0 a 0 definido.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Marcelo Zambrana) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/06:00:16

