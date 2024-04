Nove soldados morrem em queda de helicóptero militar na Colômbia

Os militares estavam transportando suprimentos para o município de Santa Rosa del Sur, conforme relatado pelas forças armadas colombianas em um comunicado citado pela ABC News – (Foto:© iStock).

Nove soldados morreram nesta segunda-feira, quando um helicóptero do exército colombiano caiu em uma área rural da Colômbia.

Os militares estavam transportando suprimentos para o município de Santa Rosa del Sur, conforme relatado pelas forças armadas colombianas em um comunicado citado pela ABC News. A região tem sido palco recente de confrontos entre o grupo Exército de Libertação Nacional e o cartel de drogas conhecido como Clã do Golfo.

O helicóptero, de fabricação russa, era frequentemente utilizado para transporte de tropas e suprimentos.

Autoridades do país afirmaram que o acidente foi um caso de queda acidental da aeronave, sem sobreviventes.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expressou pesar pelo ocorrido. “Lamento a perda dos nove ocupantes do helicóptero do exército que caiu em solo, enquanto prestava apoio às tropas ao sul de Bolívar em operações contra o Clã do Golfo”, escreveu o presidente em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

Lamento la muerte de los nueve integrantes del vuelo del helicóptero del ejército que se precipitó a tierra y que estaba abasteciendo de tropas el sur de Bolívar en las operaciones contra el Clan del golfo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 29, 2024

