Em jogo elétrico, Santos bate Goiás, se afasta do Z4 e encerra jejum de vitórias

O Santos venceu o confronto direto contra o Goiás por 4 a 3, esta manhã, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi elétrico. Os mandantes chegaram a abrir 3 a 1 no primeiro tempo, com dois de Marcos Leonardo e um de Mendoza. Na etapa final, no entanto, os visitantes reagiram e buscaram a igualdade. Guilherme, duas vezes, e João Magno balançaram as redes. Já nos acréscimos, Mendoza marcou de pênalti e definiu o êxito santista.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano encerrou uma série de 12 partidas consecutivas sem triunfos. Além disso, o time se distanciou da zona do rebaixamento do Nacional. A equipe subiu para 13º lugar, com 16 pontos, cinco a mais que o Esmeraldino, que abre o Z4,

O Santos volta a campo agora no próximo domingo, quando encara o São Paulo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Goiás, por sua vez, recebe o Atlético-MG na segunda-feira, às 20 horas.

Mesmo atuando em casa, o Santos começou a partida entregando a bola para os rivais e se fechando na defesa. Com isso, os goianos foram se aproximando da área alvinegra com muita troca de passes, mas com dificuldades para levar perigo à meta de João Paulo.

O Peixe, no entanto, foi efetivo quando pintou a primeira oportunidade. Com 15 minutos, 15 roubou a bola no campo de ataque e deu bom toque para Lucas Lima. O meia, por sua vez, encontrou Marcos Leonardo na área. O atacante, então, fintou a marcação e bateu no cantinho para abrir o placar.

Com o gol, o Alvinegro Praiano cresceu na partida e passou a dar mais trabalho para Tadeu, que foi obrigado a interceptar diversos cruzamentos. Já aos 29, saiu o segundo. João Paulo lançou João Lucas na direita, que cruzou na medida para Marcos Leonardo completar para o fundo da rede.

O Goiás respondeu aos 34 minutos. Zé Ricardo pegou o rebote na entrada da área e buscou o ângulo, mas parou em bela defesa de João Paulo. A bola ainda bateu na trave e nas costas do goleiro antes de sair pela linha de fundo. Cinco minutos depois, porém, nada impediu o tento alviverde. Kevyson derrubou Maguinho na área e, após revisar o lance no VAR, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Guilherme converteu.

A alegria dos visitantes, contudo, durou pouco. Isso porque, aos 45, Marcos Leonardo puxou rápido contra-ataque e deixou Mendoza na cara de Tadeu. O colombiano tocou na saída do goleiro e anotou o terceiro gol santista.

Nos acréscimos, o jogo seguiu animado. Aos 47, João Lucas aproveitou cruzamento de Lucas Lima e soltou uma pancada para a defesa de Tadeu. Na cobrança de escanteio, Messias desviou na primeira trave e tirou tinta da trave. O Esmeraldino respondeu em cabeceio de Sander, que passou a centímetros do travessão de João Paulo.

Na volta do intervalo, o Goiás partiu para cima. Com apenas um minuto, João Magno recebeu bom cruzamento e, de cabeça, mandou por cima. Na sequência, foi a vez de Bruno Melo assustar pelo alto.

Depois de tanto insistir, o Esmeraldino conseguiu descontar. Guilherme dominou com liberdade na intermediária e emendou um lindo chute, sem chances para João Paulo. Já aos 36, saiu o empate. Guilherme cobrou escanteio com precisão e João Magno subiu sozinho para deixar tudo igual.

O jogo, então, ficou bem aberto na Vila Belmiro. Aos 45 minutos, Joaquim foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Mendoza estufou as redes e definiu a vitória santista.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Raul Barreta/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/09:51:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...