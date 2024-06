Embalagem de bolo é usada como máscara de oxigênio em bebê de três meses

A médica improvisou uma espécie de leito semi intensivo para auxiliar no quadro do paciente de três meses (Foto: Reprodução)

O caso foi registrado em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. A criança aguardava transferência para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Uma embalagem de bolo foi usada como máscara de oxigênio em um bebê de três meses, no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu em Santa Cruz, enquanto a criança aguardava transferência para outro hospital com Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Pediátrica. A informação foi confirmada pelo município.

O bebê deu entrada no hospital no último sábado, 8, com desconforto respiratório grave, congestão nasal, rinorreia (corrimento nasal), vômitos e diarreia, segundo a unidade de saúde. Com três meses e 20 dias, o paciente foi medicado e precisou usar o equipamento improvisado enquanto aguardava transferência. O hospital solicitou vaga de internamento em unidade com UTI Pediátrica.

A instituição informou que o bebê estava “clinicamente grave, mantendo quadro de desconforto respiratório e taquidispneia”. Essa última condição caracteriza-se pela presença de respiração rápida com dificuldade respiratória, causando falta de ar.

Conforme o município, o hospital não é referência em urgência materno-infantil. A médica plantonista usou a embalagem de bolo como espécie de leito semi intensivo para auxiliar no quadro de saúde do bebê. Pela manhã, nessa terça-feira (11), a criança foi transferida ao Hospital Varela Santiago, em Natal, em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

