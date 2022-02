Empresa agrícola suspeita de exportar ouro ilegalmente é alvo da PF em RR;”Legalizava em Itaituba no Pará”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As investigações iniciaram em junho de 2021, quando a Polícia Federal recebeu denúncia de suposta atuação ilegal da empresa. O minério adquirido era embarcado em aviões de pequeno porte que se utilizavam de pistas clandestinas para transportá-lo até Itaituba (PA), onde ganhava aspecto de legalidade ao misturar-se com ouro de lavras regularizadas.

