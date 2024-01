Enem 2023: 60 candidatos tiraram nota mil na redação

Somente quatro estudantes são da rede pública de ensino, segundo MEC.

O Ministério da Educação (MEC) informou em entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira (16), em Brasília, que 60 redações obtiveram nota 1.000 na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando apenas 18 redações obtiveram nota máximo no exame, segundo a pasta.

O tema da redação do Enem 2023 foi ‘Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil’.

“Nós entendemos que a principal razão para isso é o tema desse ano que foi um tema relevante socialmente, discutido amplamente e permitiu que as pessoas tivessem condição de discutir o tema com uma certa fluidez, o que permitiu o aumento das notas 1.000 este ano”, afirmou Rubens Lacerda, Diretor de Avaliação da Educação Básica.

Ainda de acordo com o MEC, quatro estudantes da rede pública de ensino tiraram nota 1.000. Elas são dos estados do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Tocantins.

As provas do Enem 2023 foram aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro do ano passado. Ao todo, além da redação, os candidatos responderam a 180 questões de quatro áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza.

