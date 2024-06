Enem 2024: inscrições são prorrogadas até 14 de junho; veja como se inscrever

(Foto: Reprodução)- As inscrições encerrariam nesta sexta-feira (07/06).

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram prorrogadas até o dia 14 de junho, conforme anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Originalmente, o prazo terminaria às 23h59 desta sexta-feira (7).

O ministro explicou que a extensão do prazo visa permitir que mais estudantes possam se inscrever no Enem. “Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever pela Página do Participante. Os concluintes do ensino médio em escolas públicas não pagam taxa de inscrição,” afirmou Santana em uma rede social.

Santana também destacou que quase 100% dos estudantes do último ano do ensino médio de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe já se inscreveram no Enem. No Rio Grande do Sul, mais de 70% dos alunos da rede pública que estão concluindo o ensino médio este ano já se inscreveram.

Como fazer a inscrição do Enem 2024?

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site do Governo Federal, pela página do participante: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

Após acessar a página de inscrição, na tela inicial, serão solicitados o número do CPF e a data de nascimento do participante. Posteriormente, o candidato deve preencher uma ficha com os seus dados pessoais, como número da identidade e endereço.

– Registro de senha :

Em seguida, o candidato deverá criar uma senha de, no mínimo, seis, e, no máximo, dez caracteres. É importante lembrar-se de guardá-la para consultar o resultado e participar dos processos seletivos que utilizam a prova como critério de seleção.

– Atendimento especial:

Caso o candidato precise de atendimento especial para fazer a prova, ele deve informar se necessita já no ato da inscrição.

– Escolha da língua estrangeira e local para fazer a prova:

O candidato deve selecionar um idioma (inglês ou espanhol) para responder a prova de língua estrangeira. Além disso, também deve escolher a cidade onde deseja realizar o exame.

– Situação escolar e econômica:

O estudante precisa responder às informações relacionadas à sua situação no ensino médio. Bem como, responder a um questionário socioeconômico com questões sobre renda e grupo familiar.

– Finalizar inscrição:

E por fim, ao finalizar a sua inscrição, o candidato deve imprimir o boleto e realizar o pagamento até a data de vencimento que está especificada no documento, caso contrário a inscrição será cancelada.

Quando as provas serão aplicadas?

As provas do Enem 2024 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2024.Cronograma do Enem 2024- Inscrições: de 27/5 a 7/6/2024

– Pagamento da taxa de inscrição: de 27/5 a 12/6/2024

– Pedido de tratamento pelo nome social: de 27/5 a 7/6/2024

– Solicitação de atendimento especializado: de 27/5 a 7/6/2024

– Resultado das solicitações de atendimento especializado: 17/6/2024

– Recurso para pedidos negados: de 17/6 a 21/6/2024

– Resultado do recurso: 27/6/2024

– Divulgação dos locais de prova: data a ser marcada

– Aplicação do Enem: 3 e 10/11/2024

– Divulgação do gabarito: 20/11/2024

– Divulgação do resultado: 13/1/2025

