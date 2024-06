Açaí do Ceará é melhor que o do Pará, diz especialista

(Foto: Reprodução)- Essa qualidade seria propiciada pela luminosidade do Sol.

Uma notícia provoca polêmica entre os consumidores paraenses de açaí: segundo Eliseu Belort consultor técnico em fruticultura irrigada, durante evento da PEC Nordeste 2024, afirmou que o açaí cultivado no Estado do Ceará tem o potencial de ser melhor que o do Pará.

O especialista argumenta que o açaí precisa de três áreas para a escolha do local de plantio: infraestrutura, solo e clima. Neste último quesito, segundo Belort, o Ceará se destaca em relação ao Pará. Isso porque a luminosidade do estado cearense é de 4380 hl/ano enquanto a do Pará é de 2389 hl/ano. “Aqui a gente tem capacidade de produzir o açaí com muito mais qualidade”, reforça Eliseu Belort. O mercado de consumo desse fruto cresce 15% ao ano.

Eliseu Belort também afirma que a segurança hídrica é fundamental para o cultivo de açaí, ou seja, é importante procurar regiões que tragam essa garantia. Há também a questão da temperatura, como foi veiculado nas redes sociais.

Muitas postagens têm sido feitas nas redes sociais por consumidores paraenses do açaí, posicionando-se a favor da qualidade da fruto cultivado no Pará. “Ei… espera aí, tá exagerando!!! Melhor açaí é do meu Pará”, postou um internauta. “Aí tu forçou! Sou cearense, mas o açaí paraense é muito melhor!”, declarou uma outra pessoa, entre outros comentários sobre o assunto.

