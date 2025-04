Enem 2025: prorrogado prazo para pedir isenção da inscrição

(Foto: Divulgação/MEC) – Quem deseja fazer o Enem 2025 de graça terá até 2 de maio para solicitar o benefício, por meio da Página do Participante. Estudantes do Pé-de-Meia e do 3º ano de escolas públicas estão entre o

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), prorrogou o prazo para que os interessados solicitem a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O período, que se encerraria nesta sexta-feira, 25 de abril, foi estendido até o dia 2 de maio.

A retificação também valerá para as justificativas de ausência no Enem 2024. Os períodos previstos para recursos e resultados referentes à isenção e às justificativas estão mantidos.

Confira o novo cronograma abaixo:

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência

14 de abril a 2 de maio

Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência

12 de maio

Período de recursos

12 a 16 de maio

Resultado dos recursos

22 de maio

Mesmo com a isenção confirmada, o estudante precisará fazer a sua inscrição, no período a ser divulgado pelo MEC em breve.

Isenção – Quem deseja fazer o Enem de graça deve solicitar, por meio da Página do Participante, com o login único do Gov.br. O MEC prevê a gratuidade para pessoas que se enquadram nos seguintes perfis:

Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025).

Participantes do programa Pé-de-Meia.

Pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico) que possuem renda familiar de até 3 salários mínimos ou per capita de até meio salário mínimo.

Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2024 precisa justificar a ausência, caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do Exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

