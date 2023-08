Entenda o que é a sinusite bacteriana, causa de cancelamento de shows de Joelma

Joelma durante show. — Foto: Reprodução / Twitter

Otorrinolaringologista explica sintomas e tratamentos da doença que foi a causa do cancelamento por tempo indeterminado da agenda de shows da cantora paraense.

A cantora paraense Joelma cancelou a agenda de shows por tempo indeterminado por causa de uma sinusite bacteriana, segundo a filha da artista. Para entender melhor a doença, o g1 conversou com uma otorrinolaringologista.

O resfriado, quando não tratado e medicado, pode levar a um quadro agudo da sinusite, como é o caso da sinusite bacteriana, diz a médica Fernanda Queiroz.

Sobre o tratamento, a médica afirma que pode ser feito com medicamentos antibióticos (por um período maior de dias), anti-inflamatórios, com corticoide, além de tratamento nasal com corticoide nasais e lavagem nasal.

Veja quais são os sintomas da sinusite na forma mais grave:

dor facial;

saída de secreção espessa ou catarro pelo nariz;

saída de sangue pelo nariz;

entupimento das vias nasais;

voz anasalada e “fanha”.

Fernanda apontou que a obstrução nasal faz com que a pessoa se esforce mais para falar ou cantar, podendo gerar rouquidão e lesões nas cordas vocais, mas, após a cura, não costuma trazer sequelas à voz.

Além disso, de acordo com a otorrino, “o inchaço no rosto da cantora não se explica, previamente, por um quadro de sinusite aguda. Agora, pode interferir caso tenha um quadro mais antigo, que só com uma consulta detalhada e alguns exames complementares podem definir”.

Recuperada, Joelma está “internada fazendo exames e check-up”, segundo a assessoria da cantora. A equipe dela confirmou na terça-feira (1º) que a artista também estava com gripe quando os shows foram cancelados.

A filha de Joelma, a também cantora Natália Sarraff, postou um vídeo em que detalha mais sobre o estado de saúde da mãe: “A chefa estava, sim, com sinusite bacteriana”, afirma – reveja abaixo;

A assessoria não informou previsão para que Joelma seja liberada de todos os exames. Ela segue internada em um hospital em Recife. Nas redes sociais, Joelma comentou sobre a internação com os fãs.

“Os dias de descanso foram maravilhosos, mas agora vou para o hospital cuidar da saúde 100%, fazer todos meus exames e seguir todas as recomendações. Quero agradecer ‘muitão’ as orações de vocês”, disse.

