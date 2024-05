Polícia Federal recupera em Londres livro furtado há 16 anos de museu no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal recuperou em Londres, nesta quarta-feira (1), o livro “Simiarum et vespertilionum Brasiliensium species novae” furtado em 2008 do Museu Emílio Goeldi, localizado em Belém, no Pará.

O livro foi recuperado após o trabalho de cooperação internacional entre a Polícia Federal e a Polícia Metropolitana de Londres (Scotland Yard), por intermédio de sua Unidade de Artes e Antiguidades.

A obra foi publicada em 1826 e escrita pelo alemão Johann Baptist von Spix, ela é um dos exemplares de uma coletânea produzida pelo autor sobre a fauna e a flora brasileiras, com foco predominante em macacos.

As investigações do roubo no museu Emílio Goeldi começaram em 2008 e, em 2011, três funcionários do museu foram denunciados por peculato culposo, quando um funcionário concorre culposamente para um crime no local de trabalho.

As outras duas obras furtadas do museu também foram recuperadas. Em dezembro de 2023, a obra a “Reise in Chile und auf dem Amazonstrome” foi recuperada na Argentina, e em março deste ano, a obra holandesa intitulada “De India utriusque re naturali et medica”, de Guilherme Piso, também foi recuperada em Londres.

Segundo a Polícia Federal, a organização continua trabalhando para localização e repatriação das obras furtadas e na identificação da autoria do furto e eventuais responsáveis pela venda dos livros.

