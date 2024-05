Fluminense vence o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil

O jogo foi morno e o Tricolor Carioca não teve problemas para bater a Bolívia Querida – (Foto:Marcelo Gonçalves/Fluminense).

O Fluminense retomou contatos e apresentou as condições disponíveis para a contratação do zagueiro Thiago Silva, que recentemente anunciou que não fica no Chelsea, da Inglaterra.

O zagueiro é desejo antigo do clube tricolor, que procurou o jogador em oportunidades anteriores, mas as negociações não avançaram naquelas ocasiões.

O Fluminense tem concorrência pelo “Monstro”. Clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita entraram em contato após o anúncio de que ele não ficaria no Chelsea. A informação foi divulgada, inicialmente, pelo Esporte Interativo.

Thiago Silva vai tomar a decisão sobre o futuro após ter todas as propostas à mesa. A escolha, inicialmente, não vai passar apenas pelo lado financeiro e outros quesitos vão pesar.

Filhos do zagueiro, Isago e Iago jogam no Chelsea. Por conta disso, em um possível retorno ao Brasil, parte da família permanecerá na Inglaterra.

Thiago Silva atuou no clube das Laranjeiras entre 2006 e 2008 e foi campeão da Copa do Brasil de 2007. Ele deixou o Fluminense para atuar no Milan, da Itália, e, desde então, está no futebol europeu, com passagem também pelo Paris Saint-Germain, da França.

No ano passado, o time tricolor repatriou o lateral-esquerdo Marcelo. Cria de Xerém, ele saiu do clube para defender o Real Madrid, onde se tornou multicampeão.

Fonte: Kaio Rodrigues/DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2024/06:31:56

