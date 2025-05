Entidades médicas alertam sobre o uso de testosterona em mulheres

Foto Reprodução|As sociedades brasileiras de endocrinologia, ginecologia e cardiologia divulgaram uma nota conjunta, na segunda-feira (5/5), para alertar sobre os riscos do uso de testosterona em mulheres fora das indicações reconhecidas pela medicina.

Segundo o documento, a única situação em que esse tipo de reposição hormonal tem respaldo científico é no tratamento do transtorno do desejo sexual hipoativo (TDSH) em mulheres na pós-menopausa. Ainda assim, essa opção só deve ser considerada depois que outras possíveis causas da baixa libido forem descartadas, como depressão, efeitos colaterais de medicamentos, alterações hormonais ou questões de relacionamento.

O alerta foi feito pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e pelo Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

A nota reforça que, atualmente, não há nenhuma formulação de testosterona aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso em mulheres. As entidades apontam ainda que prescrever testosterona com objetivos como ganho de massa magra, emagrecimento, aumento da disposição ou efeitos antienvelhecimento não tem respaldo na ciência, e pode trazer mais prejuízos do que benefícios.

“Hormônio natural” também pode fazer mal

A publicação também critica o uso de formulações manipuladas, frequentemente divulgadas como “naturais”, “bioidênticas” ou “biodisponíveis”.

De acordo com o texto, esses termos são estratégias de marketing, e não garantem maior segurança. Pelo contrário, como esses produtos não passam por um controle rigoroso de qualidade, os efeitos podem ser imprevisíveis e perigosos.

Implantes subcutâneos e pellets, por exemplo, são desaconselhados. Nessas apresentações, o risco de efeitos adversos é maior, e não há controle preciso sobre a quantidade de hormônio liberada no corpo.

Efeitos colaterais e riscos à saúde

Entre os efeitos colaterais do uso inadequado da testosterona estão acne, queda de cabelo, aumento de pelos, engrossamento da voz, alterações no colesterol, problemas no fígado e até impactos cardiovasculares. As entidades também chamam a atenção para o risco de dependência psíquica.

Elas explicam ainda que a testosterona não sofre uma queda abrupta na menopausa, como ocorre com outros hormônios femininos. Na verdade, os níveis desse hormônio caem de forma lenta e gradual a partir dos 30 anos, e essa redução, por si só, não justifica o uso de reposição hormonal. (As informações são do Portal Metrópoles)

Fonte: OLIBERAL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2025/09:44:29

