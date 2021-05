Seleção do Exército terá exames em Belém e diversas outras cidades

São 440 vagas para matrícula no curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico – (Foto:Reprodução)

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) lançou novo edital de concurso e vai inscrever, entre 11 de maio e 14 de junho, para a admissão de candidatos na escola. São 440 vagas para matrícula no curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. Haverá ainda reserva de vagas para candidatos negros, sendo 80 para o sexo masculino e 8 vagas para o sexo feminino.

Poderão participar do concurso brasileiros natos com idade entre 17 e 22 anos completos até 31 de dezembro do ano da matrícula (2022), que tenham altura de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres), além de ter concluído o ensino médio ou estar cursando o terceiro ano em 2021. O candidato não pode ter filho ou dependente e não ser casado ou ter constituído união estável.

Durante o primeiro ano de formação é pago um soldo de R$ 1.185. Já nos demais quatro anos, o candidato passa ao posto de Cadete, com soldo no valor de R$ 1.630. Após concluir o curso com aproveitamento é declarado Aspirante a Oficial do Exército Brasileiro, com graduação de bacharel em Ciências Militares e salário de R$ 7.315, segundo a tabela de salários dos militares para 2021.

As inscrições no concurso devem ser feitas pelo site www.espcex.eb.mil.br, pagando taxa de R$ 100. O inscritos serão submetidos a diversas fases para avaliação, sendo elas: exame intelectual; prova objetiva; inspeção de saúde; exame de aptidão física; e avaliação psicológica. A prova escrita será realizada em dois dias consecutivos, em 25 e 26 de setembro, nos locais ainda a serem divulgados e confirmados. Já os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia 27 de setembro, pelo site www.espcex.eb.mil.br.

A etapa da aptidão física terá corrida de 12 minutos partindo da posição inicial de pé, em que o candidato deverá correr ou andar a distância máxima que conseguir, no tempo de doze minutos, podendo interromper ou modificar seu ritmo de corrida; flexão de braços sobre o solo; abdominal supra; e flexão de braços na barra fixa.

O exame intelectual será realizado nas Organizações Militares Sede de Exame, sendo elas nas cidades de Belém (PA), Macapá (AP), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Salvador (BA), Aracaju (SE), Recife (PE), Natal (RN), Fortaleza (CE), Teresina (PI), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Taubaté (SP), Campinas (SP), Resende (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Três Corações (MG), Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), Vila Velha (ES), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Brasília (DF).

O curso, de nível superior, será realizado em Campinas (SP), no primeiro ano, e em Resende (RJ), do segundo ao quinto ano. Durante a realização, o Cadete do sexo masculino optará por um dos seguintes cursos: infantaria; cavalaria; artilharia; engenharia; comunicações; intendência; e material bélico. Já o Cadete do sexo feminino deverá optar por intendência ou material bélico. Esta escolha será subordinada ao rendimento escolar, dentro dos percentuais estabelecidos.

O concurso da EsPCEx vale apenas para o ano ao qual se referir a inscrição, iniciando-se a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) e encerrando trinta dias após a data limite prevista para matrícula, ressalvados os casos de adiamento.

Serviço:

Concurso público do Exército

Inscrições: até 14/6, pelo site www.espcex.eb.mil.br

Taxa: R$ 100

Salário: R$ 7.315, após a formação

Vagas: 440

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...