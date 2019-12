Equatorial Energia Pará inicia amanhã, 24, operação especial de final de ano

A estratégia é garantir fornecimento seguro e de qualidade para os clientes da região oeste do Pará(Foto:Divulgação Equatorial Energia Pará )

A partir desta terça-feira (24), a Equatorial Energia Pará coloca em operação, no oeste do Pará, o esquema especial para assegurar que situações emergenciais, relacionadas ao fornecimento de energia, sejam resolvidas no menor tempo possível no Natal e Réveillon. Além dos pontos estratégicos nos 17 municípios atendidos pela regional, equipes extras também ficarão de prontidão, das 8h do dia 24 até às 4h do dia 25 (quarta-feira), e nos dias 31 de dezembro a 1º. de janeiro de 2020, nos municípios de Santarém e no distrito de Alter do Chão, que nesta época do ano recebe um grande número de turistas.

Para garantir sucesso nessa operação, a empresa realizou ações preventivas ao longo do ano, como por exemplo, manutenção geral dos alimentadores; serviços de poda de árvores próximas a fiação elétrica; e a realização de testes nos equipamentos que trabalham de forma automatizada, possibilitando que as operações emergenciais também possam ser executadas à distância.

Equipes da distribuidora também estarão fiscalizando espaços com grande concentração de público para garantir a normalidade do fornecimento de energia.

De acordo com o executivo de manutenção, Clécio Tabaranã, foram mobilizadas, em todo a região, equipes de apoio que poderão ser acionadas em eventuais emergências. “Contamos com equipes de manutenção pesadas, equipes de linha viva de rede de distribuição e alta tensão que serão alocadas estrategicamente para, em caso, de um imprevisto, garantir o restabelecimento do fornecimento de energia o mais rápido possível”, disse o executivo, reforçando que a empresa atua com tecnologia de comunicação de última geração para garantir eficiência no processo de comunicação com o Centro de Operações Integradas (COI) e rapidez no atendimento.

