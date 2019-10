Casal rende funcionários e rouba cerca de 45 mil reais de lotérica em Parauapebas; assista

(Foto:Reprodução) -Ação foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento

A Polícia Civil de Parauapebas, no sudeste paraense, segue tentando localizar um homem e uma mulher que roubaram cerca de 45 mil reais de uma agência lotérica no município no final da tarde da última segunda-feira (14). Toda ação foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, e apesar de os rostos dos assaltantes aparecerem de forma nítida, eles ainda não foram presos:

O crime foi por volta de 17h30, quando a gerente da lotérica, que fica no bairro Liberdade, avenida. Santa Catarina, foi abordada pelos bandidos armados na porta do estabelecimento, que se preparava para fechar após mais um dia oferecendo serviços de pagamentos e apostas. Ameaçando a mulher com armas de fogo, eles ordenaram que ela entrasse e mostrasse o cofre para eles. Como não havia dinheiro no cofre, eles levaram a quantia que estava guardada nos caixas, que totalizou algo em torno de 45 mil reais.

Segundo a gerente, enquanto a mulher recolhia o dinheiro roubado, o homem ficava na porta da lotérica impedindo que pessoas entrassem ou saíssem do local. Após recolherem todo o dinheiro, eles trancaram todos os funcionários em uma sala e, em seguida, fugiram. Além do dinheiro, eles ainda roubaram o aparelho celular de uma funcionária. A Polícia ainda não localizou os bandidos, mas as buscas continuam.

Por:O Liberal

