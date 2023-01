Equatorial Pará desenvolve Operação Interpraias na região Oeste

O trabalho visa reforçar a rede de distribuição de energia que chega às residências e comércios dos clientes da empresa.

Mais de 90% das redes de distribuição de energia no Brasil são aéreas e estão expostas a eventos naturais como chuva e vento, além de agentes externos como vegetação. Por isso, o período do inverno amazônico é tratado com uma atenção especial pela Equatorial Pará.

Na região Oeste, a “Operação Interpraias” visa reforçar a qualidade do serviço de energia que chega às comunidades de Carapanari, São Pedro, Tapari, Pajuçara e Ponta de Pedras e ainda de áreas rurais dos municípios de Juruti, Novo Progresso, Moraes de Almeida, Campo Verde, Trairão, Monte Alegre e Óbidos.

No cronograma consta uma série de serviços considerados essenciais e que foram apontados a partir de um levantamento feito na primeira etapa da Operação. Entre eles, a retirada de vegetação, que coloca em risco a rede elétrica, e a substituição de postes de energia.

A ação contempla ainda a instalação de 22 religadores telecomandados e mais 20 sensores instalados na rede elétrica, em pontos estratégicos dos municípios de Santarém, Rurópolis, Belterra, Novo Progresso, Juruti, Itaituba, Monte Alegre e Castelo dos Sonhos, com o objetivo de reduzir ao máximo as ocorrências e a duração de falta de energia.

Para o executivo de Manutenção da Equatorial Pará, Leandro Martins, a ação contribui com o desenvolvimento da região que, neste período do ano, atrai um grande número de turistas. Além disso, garante a segurança e a qualidade no fornecimento de energia elétrica aos moradores das localidades atendidas. “Nós não estamos medindo esforços para cada vez mais melhorar os serviços no sistema elétrico para atender nossos clientes. O foco maior está ocorrendo em pontos onde as oscilações do fornecimento são recorrentes devido a interferência de galhos de árvores que tocam a rede de energia”, reforça.

AGENDA 2023

Outras ações também já estão programadas para acontecerem em toda a região Oeste do Pará, com o objetivo de melhorar a qualidade da energia que chega às residências da população. O destaque é para a entrega de duas novas subestações, sendo uma em Alter do Chão e outra no município de Juruti, além de Usinas Diesel Elétrica em Crepurizão e água Branca. (Com informações da assessoria Equatorial Pará – Com Foto).

Jornal Folha do Progresso em 18/01/2023/11:21:23

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...