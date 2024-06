PRF registra casos de tráfico, porte ilegal de arma e uso de documento falso em abordagem no mesmo dia e horário em Santarém

Material apreendido pela PRF na BR-163 em Santarém — Foto: PRF/Divulgação

Os casos aconteceram na tarde de sábado (15) no KM 995 da BR-163.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou no mesmo dia, local e horário casos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso, além de dar cumprimento a um mandado de prisão. A abordagem aconteceu no KM 995 da BR-163 em Santarém, no oeste do Pará.

A abordagem iniciou no momento que os policiais fizeram a verificação de cargas e passageiros que estavam em um ônibus interestadual que tinha como destino a cidade de Novo Progresso.

De acordo com a PRF, a primeira abordagem foi a um passageiro que estava com uma bagagem de mão. Durante a verificação, os policiais localizaram aproximadamente 47g de maconha.

No mesmo ônibus, os policiais fizeram abordagem a dois homens. Os dois tinham saído de Monte Alegre e seguiriam para Novo Progresso. Um deles apresentou um documento falso, posteriormente a PRF conseguiu chegar ao seu nome verdadeiro, onde foi identificado que se tratava de um foragido da justiça, e que tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, oriundo da comarca de Macapá (AP).

Na bagagem do outro homem os policiais encontraram uma espingarda calibre 20, com munição e sem nenhuma documentação.

Ainda no mesmo dia, horário e local, os policiais fizeram abordagem a um motorista que fazia ultrapassagens proibidas na rodovia. Ao fazer a revista pessoal, a PRF identificou que o homem estava com uma arma de fogo carregada em sua cintura. Ele contou à equipe da PRF que não possuía documentos de posse e porte do armamento.

A droga, as duas armas e munições, bem como o documento falso foram apreendidos e os envolvidos foram presos em flagrante, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e foi dado cumprimento ao mandado de prisão em aberto, e todos foram apresentados, à Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2024/13:02:59

